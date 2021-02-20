حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع وكسر الزجاج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم،قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء إرتكاب الواقعة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج ).وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقروا بإستخدامها فى وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.