استئناف الدراسة.. تفاصيل اجتماع «الأعلى للجامعات»

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.وأكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، مع تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أونلاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.وقدم اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عرضا تقديميا في اجتماع المجلس عرض فيه تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي، وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.واستمع المجلس إلى عرض تقديمي من الدكتورة إيمان النشار، عميد كلية الدراسات العليا والدراسات البينية جامعة حلوان، حول تطوير البرامج البينية بين التخصصات العلمية المختلفة، وذلك تماشيا مع الاتجاهات المعاصرة في الجامعات العالمية، واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة علمية لتقديم دراسة مستفيضة حول آليات تطوير البرامج الدراسية البينية في الجامعات المصرية.وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبدالغفار ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور طارق شوقي، ممثلًا عن بنك المعرفة المصري، وتنص المذكرة على تشغيل منصة (التعلم الإلكتروني)، وتقدم المنصة العديد من الخدمات المميزة، منها خدمات البرامج التعليمية المتخصصة، كما تضم نظام موحد للنشر العلمي للدوريات العلمية المصرية وفقًا للمعايير العلمية، كما تحتوي المنصة على نظم الامتحانات وبنك الأسئلة، الذي يتيح تحسين أداء الاختبارات عبر الإنترنت، باستخدام وحدة المراقبة الفائقة لمراقبة الامتحانات وأداء الطلاب.كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بشأن تشغيل منصة (إجادة)، وذلك تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بعنوان "صنايعية مصر" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف. وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في تشغيل المنصة الإلكترونية وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتحول الرقمي للمجتمع المصري وصنايعية مصر، بجانب توفير المحتوى التدريبي وتطويره.زوافق المجلس خلال اجتماعه على:- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة ) بالفرع.- إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي 2020-2021، والتي ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة في مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة في الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.- أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.- إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة في تفرغهم للعمل في مكافحة فيروس كورونا.