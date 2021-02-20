رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد خالد أبو النور يكتب: الأحزاب المصرية و حلم التنمية

السبت 20/فبراير/2021 - 02:44 م
محمد خالد أبو النور
محمد خالد أبو النور
طباعة

انطلقت ثورة يناير في 2011 من أجل حلم التنمية و دولة الرفاهية، ولكن سرعان ما ضلت الثورة أهدافها وفقدت بوصلتها وخبت جذوتها وكادت أن تنطفئ شرارتها، بعد أن استطاعت الجماعة الإرهابية وحلفائها من الكيانات المتطرفة، باعتبارهم الأكثر تنظيما فى البلاد، أن يحصلواعلى الأكثرية فى مجلسي الشعب والشورى ثم يسيطروا على مقاليد الحكم في البلاد بالسيطرة على كرسي الرئاسة.

وكان ذلك نتيجة حتمية لإنغلاق في العمل السياسي، دام لسنوات قبل ثورة يناير جرف الحياة السياسة وأضعف الحياة الحزبية ولم يجد المصريون أنفسهم فيه سوى بين مطرقة ماكينات الحشد بإسم الدين و نزعات التطرف الدينى من قبل الجماعة الإرهابية و سندان أحزاب السياسات البالية والممارسات المنحرفة التي تتمثل فى سيطرة رأس المال السياسي وسيادة أثرالعصبيات ورشوة الناخبين.

انحرفت ثورة يناير بعيدًا عن أهدافها التي أرادها المصريون في ظل ضعف الأحزاب القديمة (التقليدية) و كذلك الأحزاب الجديدةالتىنشأتبعدالثورة سواء على مستوى الكوادر السياسية المؤهلة أو على مستوى الظهير الشعبي الذى تبين هشاشته من الممارسة «الديمقراطية» الفعلية بعد الثورة وأكد ذلك حصول تلك الأحزاب فى البرلمان الأول بعد الثورة على نسب متدنية.
كادت البلاد أن تدخل حينها فى نفق مظلم من الإنقسام و الصراعات الأيدلوجية التىهددت الهوية والوحدة الوطنية فى مناخ لا يؤسس لدولة ولا لتنمية وإنما الفوضى و شبح اللادولة.

حتى تجددت روح الدولة التنموية في مصر مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيه مع وجود قيادة ذات رؤية إصلاحية على رأس السلطة.

فقطعت الدولة أشواطًا بعيدة فى وضع أسس التنمية المستدامة كان أبرزها التنمية الاقتصادية التى حتمتها أولوية المرحلة.

ولما كانت الدولة التنموية فى نظر العلوم الاجتماعية هى التي تحقق التنمية بمفهومها الشامل متعدد الأبعاد الذي يحقق للمواطن رفاهية العيش و جودة الحياة فلا يمكن أن تتحقق فى جانب دون الآخر،إذ لا يمكن فصل ارتباط التنمية الاقتصادية عن التنمية السياسية و التنمية الاجتماعية.

فلن تنمو الدولة، اقتصاديًا أو اجتماعيًا،إلا إذا انضبطت ونمتسياسيًا،ولن تنمو سياسيًا بدون أحزاب و حياة حزبية حقيقية تُخَرّج أجيال قيادية تربت على الوطنية قادرة على أن تحافظ على إرث التنمية و تؤسس عليه.

و هنا يثير سؤال بالغ الأهمية: هل الأحزاب السياسية المصرية على الحقيقة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية؟ وما هو الدور المنوط بتلك الأحزاب فى بناء الدولة التنموية؟ وما الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه تلك الأحزاب نتاجًا وممارسةَ لتقوم بذلك الدور؟

و هذا ما سنتناوله فى مقالات قادمة إن شاء الله.

*عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسسين


موضوعات متعلقة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

تعرف على أبرز القرارات التي اعتمدها «الأعلى للجامعات» اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»