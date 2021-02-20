محمد خالد أبو النور يكتب: الأحزاب المصرية و حلم التنمية

انطلقت ثورة يناير في 2011 من أجل حلم التنمية و دولة الرفاهية، ولكن سرعان ما ضلت الثورة أهدافها وفقدت بوصلتها وخبت جذوتها وكادت أن تنطفئ شرارتها، بعد أن استطاعت الجماعة الإرهابية وحلفائها من الكيانات المتطرفة، باعتبارهم الأكثر تنظيما فى البلاد، أن يحصلواعلى الأكثرية فى مجلسي الشعب والشورى ثم يسيطروا على مقاليد الحكم في البلاد بالسيطرة على كرسي الرئاسة.

وكان ذلك نتيجة حتمية لإنغلاق في العمل السياسي، دام لسنوات قبل ثورة يناير جرف الحياة السياسة وأضعف الحياة الحزبية ولم يجد المصريون أنفسهم فيه سوى بين مطرقة ماكينات الحشد بإسم الدين و نزعات التطرف الدينى من قبل الجماعة الإرهابية و سندان أحزاب السياسات البالية والممارسات المنحرفة التي تتمثل فى سيطرة رأس المال السياسي وسيادة أثرالعصبيات ورشوة الناخبين.

انحرفت ثورة يناير بعيدًا عن أهدافها التي أرادها المصريون في ظل ضعف الأحزاب القديمة (التقليدية) و كذلك الأحزاب الجديدةالتىنشأتبعدالثورة سواء على مستوى الكوادر السياسية المؤهلة أو على مستوى الظهير الشعبي الذى تبين هشاشته من الممارسة «الديمقراطية» الفعلية بعد الثورة وأكد ذلك حصول تلك الأحزاب فى البرلمان الأول بعد الثورة على نسب متدنية.

كادت البلاد أن تدخل حينها فى نفق مظلم من الإنقسام و الصراعات الأيدلوجية التىهددت الهوية والوحدة الوطنية فى مناخ لا يؤسس لدولة ولا لتنمية وإنما الفوضى و شبح اللادولة.

حتى تجددت روح الدولة التنموية في مصر مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيه مع وجود قيادة ذات رؤية إصلاحية على رأس السلطة.

فقطعت الدولة أشواطًا بعيدة فى وضع أسس التنمية المستدامة كان أبرزها التنمية الاقتصادية التى حتمتها أولوية المرحلة.

ولما كانت الدولة التنموية فى نظر العلوم الاجتماعية هى التي تحقق التنمية بمفهومها الشامل متعدد الأبعاد الذي يحقق للمواطن رفاهية العيش و جودة الحياة فلا يمكن أن تتحقق فى جانب دون الآخر،إذ لا يمكن فصل ارتباط التنمية الاقتصادية عن التنمية السياسية و التنمية الاجتماعية.

فلن تنمو الدولة، اقتصاديًا أو اجتماعيًا،إلا إذا انضبطت ونمتسياسيًا،ولن تنمو سياسيًا بدون أحزاب و حياة حزبية حقيقية تُخَرّج أجيال قيادية تربت على الوطنية قادرة على أن تحافظ على إرث التنمية و تؤسس عليه.

و هنا يثير سؤال بالغ الأهمية: هل الأحزاب السياسية المصرية على الحقيقة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية؟ وما هو الدور المنوط بتلك الأحزاب فى بناء الدولة التنموية؟ وما الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه تلك الأحزاب نتاجًا وممارسةَ لتقوم بذلك الدور؟

و هذا ما سنتناوله فى مقالات قادمة إن شاء الله.