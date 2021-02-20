«بيطري القاهرة» يعقد سلسلة ندوات للتعريف بالسعار وأضرار المواد الحافظة

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بعقد ندواتها التوعية والأرشادية بمختلف إدارتها بأنحاء محافظة القاهرة تحت رعاية الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.وعقدت ندوة بمركز بحوث الفلزات بالتبين بمعرفة الدكتورة إيمان الهواري المسؤولة عن قسم الإرشاد بإدارة التبين وبتوجيهات من الدكتور تامر المشد مدير الإدارة وكان موضوع الندوة عن السعار والتعامل الآمن مع الكلب لتجنب العقر، والإسعافات الاوليه عند العقر بضرورة غسل مكان العقر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشر دقائق والتوجه لاقرب مشفى لتناول الجرعات الدوائية المخصصة،وتم التأكيد على ضروره تحصين الكلب من عمر ثلاث شهور فما فوق ثم التحصين الدوري سنويا.، وتم استخدام بوستار ورقي خلال الندوة كوسيله مبسطة للشرح.وعقدت ندوة إرشادية في جمعية مصر المحروسة عن سلامة الغذاء من أصل حيوانى والمواد الحافظة، الملونة وأضرار الإفراط فى تناولها وألقت الندوة الدكتورة حنان عزت رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم البيطرية.كما أقامت إدارة مصر القديمة بمعرفه دكتورة رباب رئيس قسم الإرشاد ندوة للعاملين في مستشفى دار السلام للاورام عن سلامة الغذاءمن أصل حيواني وكيفية حفظ اللحوم المجمدة والطازجة وعن الطرق الصحية المستخدمة لإذابة اللحوم المجمدة قبل استخدامها في الطهي لضمان احتفاظها بالقيمة الغذائية.