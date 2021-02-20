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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على أبرز القرارات التي اعتمدها «الأعلى للجامعات» اليوم

السبت 20/فبراير/2021 - 03:10 م
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
ريم محمود_ إسراء جمال
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قرارات وزير التعليم العالي اليوم، وافق المجلس الأعلى للجامعات على عدة قرارات خلال اجتماعه اليوم السبت وقد أعلنتها وزارة التعليم العالى من خلال بيان صحفى صدر منذ قليل وترصد "الدستور" أبرز القرارات:

اخر قرارات وزير التعليم العالى اليوم


- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة ) بالفرع.

-وافق المجلس على إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي 20202021، والتي ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة في مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة في الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

كلمة وزير التعليم العالي اليوم


-وضمن قرارات وزير التعليم العالى اليوم موافقة المجلس على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

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كما وافق المجلس على إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة في تفرغهم للعمل في مكافحة فيروس كورونا.


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