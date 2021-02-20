ضبط قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة بـ 3 مليارات و348 مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن الاقتصادي فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، خلال أسبوع من ضبط 2183 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 180 قضية ضرائب عامة، كشف 440 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 183 قضية فى مجال الجمارك، 16 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 402 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.كما تم تنفيذ 605 أحكام قضائية، وضبط 334 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 11 قضية فى مجالات مكافحة جرائم (اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة)، 12 قضية فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام- احتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 3248444842 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.