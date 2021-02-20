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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دراما الكبار تنافس أعمال الشباب خلال شهر رمضان

السبت 20/فبراير/2021 - 02:37 م
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
محمد قدري
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يشهد الموسم الرمضاني القادم عودة قوية لدراما النجوم الكبار بشكل كبير ليقفون في منافسة قوية مع دراما النجوم الشباب ليشاهد الجمهور حالة من التنوع الدرامي خلال شهر رمضان.

عاد النجم الكبير يحيى الفخراني للساحة هذا العامة من خلال مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" الذي يقدم فيه شخصية مختلفة ويقدم العمل مزجا بين الدراما الكوميدية والاجتماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم إسلام إبراهيم ورامز أمير كما تشارك في البطولة النجمة الكبيرة أنوشكا، وقارب الفنان الكبير على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجديد الذي كتبه عبد الرحيم كمال ويخرجه شادي الفخراني.

وقطع الفنان الكبير جمال سليمان شوطا كبيرا من خلال تصوير معظم المشاهد الداخلية من مسلسله الجديد "الطاووس" الذي يقدمه مع عدد كبير من النجوم على رأسهم سيدة المسرح سميحة أيوب ورانيا محمود ياسين واحمد فؤاد سليم وجمال عبد الناصر وعدد من الشباب والوجوه الجديدة، ويقدمه هذا العام باللهجة الصعيدية ويسعى لتصوير المشاهد الخارجية بالأسكندرية خلال الايام القادمة.

وتخوض النجمة يسرا مغامرة درامية جديدة هذا العام من خلال مسلسلها الجيدد "حرب أهلية" الذي تقدمه مع شركة العدل جروب والنجمة جومانا مراد والنجم باسل خياط وعدد كبير من النجوم من خلال رداما اجتماعية ممزوجة بالإثارة والكوميديا الخفيفة وتعتمد يسرا في المسلسل على التصوير الداخلي بشكل كبير من أجل سرعة الانتهاء من العمل الجديد في الوقت المناسب.

ويقدم النجم الكبير بيومي فؤاد مسلسلا كوميديا جديدا على طريقة "البلاك كوميدي" يخوض فيه تجربة جديدة ولكن يتصدى لها كبطولة مطلقة هذا العام للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل "عودة الأب الضال" بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم هالة فاخر وهيدي كريم وخالد منصور وشادي الفوني وأميرة هاني ونور قدري وهاجر عفيفي.

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