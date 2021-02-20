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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى عيد القديسة جاسينتا مارتو

السبت 20/فبراير/2021 - 02:42 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة جاسينتا مارتو.

وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت في مدينة الجوستريل بالبرتغال يوم 11 مارس عام 1910م. كانت طفلة بسيطة وحنونة وعاطفية جدًا، وتحب اللعب والرقص مثل باقي الأطفال في عمرها. كان هؤلاء الأطفال الثلاثة قد أعلنوا أنهم شاهدوا ظهورات متعددة للعذراء مريم في عام 1917م. كانت جاسينتا تبلغ من العمر 7 سنوات ولوشيا 10 سنوات وفرانشيسكو 9 سنوات. ظهرت القديسة العذراء في يوم 13 مايو عام 1917.

وأضاف: "وحسب الوعد فقد تكررت الرؤيـة ست مرات خلال الفترة من 13 مايو حتى 13 أكتوبـر من عام 1917. وكان الأشقاء ضحايا لإنفلونزا عام 1918 الوباء الكبير الذي اجتاح أوروبا وقتها.

وكانت الأيام الأخيرة من حياة جاسينتا الصغيرة عبارة عن مزيج من الفرحة والألم الفتاة الصغيرة بقيت مريضة لمدة 3 سنوات تقريبًا".

وتابع:"في 10 فبراير 1920م أجريت عملية جراحية لجاسينتا وعانت من آلام جسدية شديدة، وظهرت لها السيدة العذراء عدة مرات لتخفيف آلام وتعزية هذا الملاك الصغير".

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