أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

قال قصر بكنجهام اليوم السبت إن الأميرة يوجيني، حفيدة ملكة بريطانيا، أطلقت هي وزوجها جاك بروكسبانك على طفلهما الأول الذي أنجبته هذا الشهر اسم أوجست فيليب هوك بروكسبانك.وينطوي الاسم على لفتة ود وتقدير للأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عاما والذي دخل المستشفى بعد شعوره بتوعك الأسبوع الماضي.وقال القصر في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة للأميرة وزوجها والمولود "أعلنت الأميرة يوجيني والسيد جاك بروكسبانك أنهما أطلقا على ابنهما اسم أوجست فيليب هوك بروكسبانك".وأضاف "مسّت الأمنيات الطيبة التي تلقاها الزوجان بمناسبة ولادة طفلهما الأول مشاعرهما".والمولود هو التاسع في جيل أبناء أحفاد الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاما.ويوجيني هي العاشرة في ترتيب ولاية العرش البريطاني والابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك.