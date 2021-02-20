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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النائب أكمل نجاتى يكتب: التنسيقية مدرسة جديدة للمعارضة الوطنية

السبت 20/فبراير/2021 - 02:31 م
أكمل نجاتى
أكمل نجاتى
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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال افتتاحه المجمع الطبى بالإسماعيلية  عن حقوق الإنسان ومنها حق التعبير عن الرأى، وكانت كلمات الرئيس بسيطة تلخص الحالة المصرية وتفتح المجال أمام المعارضة الحقيقية البناءة، ان تلك الكلمات تتواكب مع تحول ديمقراطى كبير فى مصر بدأ بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب  تفعيل نصوص الدستور بتمكين المرأة والشباب والفئات الأخرى ، وفى طريقنا الى المحليات وتفعيل نص المادة 180 من الدستور .

ولعل تلك الكلمات ليست الأولى، فقد سبق ان تبنى السيد الرئيس حوار للأحزاب وإيضا النهج الذى وضع من الحكومة المصرية بفتح حوارات مجتمعية للاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى  حول مشروعات القوانيين المطروحة قبل إرسالها للبرلمان .

وهنا يجب الفخر بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى اصبحت مظلة حقيقية للتحاور والفهم الصحيح  للحالة السياسية المصرية ، فأعضاء التنسيقية من الأحزاب المعارضة نموذج نفتخر به فى الوعى الحقيقي  والمدرك لتحديات الوطن ، معارضة تقدم دراسات وحلول  واقتراحات متكاملة و جديرة بالدراسة ويتم دراستها من كافة الأطياف السياسية فى التنسيقية ، والتجربة اثبتت عدم التعصب حول الأراء المطروحة وإنما التكامل ، نماذج المعارضة الوطنية داخل التنسيقية  تنبئ عن جيل جديد من المعارضة الفاهمة والواعية .. تتحدث عن وعى وإدراك.

ولعل التاريخ السياسى سيخلد مواقف المعارضة الوطنية داخل التنسيقية عندما تحدث أحد كوادر المعارضة امام السيد الرئيس ليعرض احد المقترحات الخاصة بدمج الإقتصاد الغير رسمي والتى كانت مقترحات ذات أهمية قصوى ولاقت قبول الحكومة وتضمنها قانون المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .

وإيضا فأن المعارضة الوطنية ليست حكرا على أحزاب المعارضة وإنما ايضا لدينا نماذج لمستقلين داعمين للدولة ولكنهم يقدموا إعتراضات مدروسة على بعض القرارات أو مشروعات القوانين اثناء دراستها ، ولنا هنا دليل اثناء إعداد لائحة مجلس الشيوخ بلجنة الثلاثين تقدمت التنسيقية بإعتراض على إعفاء مكافأت أعضاء المجلس من الضرائب  وبرغم معارضة الأغلبية لهذا القرار إلا أن التنسيقية اثبتت موقفها التاريخى ليمتد فى مناقشات لجان مجلس النواب والجلسة العامة التى قاد فيها نواب التنسيقية رفضهم لهذا الإمتياز ، وقد كان لإيمان نوابنا بمقترحنا فكانت إستجابة الأغلبية للتعديل .. هكذا قدمت التنسيقية نموذج جديد للمعارضة الوطنية داخل البرلمان بغرفتيه.

لقد أصبح الطريق ممهدا للمعارضة الوطنية الحقيقية لتنطلق عبر الأحزاب المصرية لتقديم نموذج معبر عن آراء المصريين بشكل مدروس وممنهج .. الجميع أمام تحدى وطنى جديد .. نحتاج إلى معارضة حقيقة وطنية مخلصة  عليها ان تستثمر الفرص الديمقراطية المتاحة داخل تجربتنا المصرية .

*عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين


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