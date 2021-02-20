محافظة القاهرة تتابع صرف مستحقات أهالي عزبة النصر لتوسعة الدائري

تفقد اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد بمحافظ القاهرة ورئيس غرفتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، بصحبة اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، أعمال محافظة القاهرة لتوسعة الطريق الدائرى.وتابع "عوض" خلال جولته صرف التعويضات لمستحقي امتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر.وسلمت محافظة القاهرة جزء من التعويضات المستحقة لعدد من أهالي عزبة النصر بعد أن تم التأكد من استحقاق الأهالي وتقديمهم للأوراق الثبوتية الدالة.وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على سرعة العمل للانتهاء من صرف التعويضات وتسليم المنطقة لبدء العمل بها وتوسعة الطريق الدائري بعزبة النصر بحي البساتين.كان تفقد الفريق كامل الوزيري وزير النقل واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منطقة عزبة النصر وبير أم سلطان لتوسعة الطريق الدائري وتابعوا صرف المستحقات المالية لتعويض أهالي المنطقة لنزع الملكية وبدء أعمال الإزالة.