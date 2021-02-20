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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي من الغرق بالمهدية

السبت 20/فبراير/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية تمكنت من إنقاذ 41 مهاجرا غير شرعي من الغرق بعد تسرب المياه إلى مركبهم على بعد 3 أميال من الشاطئ.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنه تم ضبط 13 شخصا آخرين كانوا ضمن المجموعة وبصدد الخروج من البحر، ليصبح العدد الإجمالي 54 مهاجرا غير شرعي، منهم 3 يحملون الجنسية السورية والبقية تونسيين من ولايات المهدية والمنستير وسوسة.

وأوضح البيان أن عمليات الإنقاذ تمت بمساندة وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، وبتنسيق إقليم الحرس البحري مع البحرية والحماية المدنية، وذلك في ظل أحوال جوية سيئة ووجود ضباب كثيف.

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