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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تضامن الشرقية تعلن تدشين مستشفى تابع لها يستقبل جميع الحالات

السبت 20/فبراير/2021 - 02:28 م
محمد كمال الدين
محمد كمال الدين حجاجى
سارة الوردانى
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أعلن محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المحافظة بصدد افتتاح مستشفى تابعة للتضامن، تقدم الخدمة لجميع الحالات، على أن يتم استقبال الحالات الغير قادرة وعلاجها مجانا.

وقال وكيل وزارة التضامن، إن المستشفى سيتم افتتاحه فى غضون أشهر قليلة، لافتا إلى الجهد المبذول من كافة القطاعات للانتهاء منه فى أقرب وقت.

وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور" أن المستشفى سيحتوى على جهاز أشعة مقطعية، ومركز للدم، والعديد من الخدمات، لافتا إلى أنه سيقبل الحالات المختلفة للعلاج بداخله.

وأوضح أن هناك دعم من وزارة التضامن وهيئة الهلال الأحمر، كما أنه من المقرر أن يتم افتتاح مستشفى 25 يناير الخيرى قريبا، ضمن الخدمات الطبية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.

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