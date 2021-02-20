تخفيض ضغوط المياه ليلا بمدينة الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم السبت 20 فبراير وحتى الساعة 7 صباح الأحد 21 فبراير.وقالت الشركة القابضة، في بيان لها، إن سبب ذلك استكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بخط المياه الرئيسي بشارع خالد بن الوليد.وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخنعلى الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى.