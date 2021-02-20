رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سياسات بايدن تكشف عن نهج متسق للتعاون الوثيق مع الحلفاء

السبت 20/فبراير/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
فيما يتناول الرئيس الأميركي جو بايدن أزمات من إيران إلى بورما مرورا بالتغير المناخي، تكشف سياساته عن نهج متسق لافت قائم على التعاون الوثيق مع الحلفاء.

بعد شهر في البيت الأبيض قد يكون من السابق لأوانه التحدث عن "عقيدة بايدن" لكنه بادر بسرعة إلى إلغاء سياسات "أميركا أولا" التي اتبعها سلفه دونالد ترامب الذي كان يسر بإغضاب قادة ودودين.

في أول خطاب له في محفل دولي، تعهد بايدن الجمعة أمام اجتماع افتراضي لمؤتمر ميونيخ الأمني بالعمل "عن كثب مع حلفائنا وشركائنا". وقال "دعوني أزيل أي شكوك متبقية: الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والعواصم في أنحاء القارة -- من روما إلى ريغا -- للتصدي للتحديات المشتركة التي نواجهها".

أعاد بايدن مجددا الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، ووضع حدا لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، واعتبر التعاون الدولي ضروريا لتحقيق أهم أولوياته المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

وفيما يتعلق بالخطوة الأولى لإدارته العودة لمسار دبلوماسي مع إيران، انطلقت وزارة الخارجية من مقترح للاتحاد الأوروبي يعرض عقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي يكاد ينهار بعد انسحاب ترامب منه.

وبعد الانقلاب العسكري في بورما، سعى وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إقامة جبهة موحدة مع الشريكين الهند واليابان، اللتين ترتبطان بعلاقات أفضل مع الدولة التي تسعى الولايات المتحدة لإقناعها.

كما تخلى بايدن عن خطة لترامب تقضي بسحب القوات الأميركية من ألمانيا الحليفة، وسعى إلى تسوية خلاف مالي مع كوريا الجنوبية يتعلق بالدعم الذي توفره قاعدة أميركية، وبدأ مشاورات مع اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين اللذين تشهد العلاقات بينهما توترا، لرسم خارطة طريق بشأن كوريا الشمالية.

وحول مواجهة الصين المتنامية النفوذ والزعيم اليساري في فنزويلا نيكولاس مادورو، فإن سياسات بايدن لا تعد تغييرا لسياسات ترامب بقدر ما هي وعد لضمان مزيد من الدعم الدولي.

وقال مسؤول أميركيبعد محادثة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ إن "الرئيس بايدن لم ينتقد استراتيجية ترامب لأنها غير متشددة حيال الصين بشأن التجارة، بل لأنه كان يقوم بذلك بمفرده وفي الوقت نفسه يحارب حلفائنا وشركائنا".

وبالعكس ابتعد بايدن رمزيا عن العديد من الحلفاء الذين دعموا ترامب لكن سياساتهم تختلف مع بعض أهداف سياسات إدارته، ومن بينهم قادة إسرائيل والسعودية وتركيا.

وسعي بايدن لاتباع نهج الدبلوماسية ليس مستغربا. فخلال نصف قرن من العمل في أروقة واشنطن، تباهى ببناء علاقات ووضع صراحة مسألة إعادة إحياء التحالفات في مقدمة برنامج حملته.

وأظهرت دراسة أجريت العام الماضي حول مساعدي بايدن، ومن بينهم جيك ساليفان مستشاره الحالي للأمن القومي، أن الولايات المتحدة بحاجة "لاستعادة ثقة الحلفاء والشركاء" وأن تطمئنهم إلى أن السياسات والاتفاقيات لا تتغير بشكل جذري مع كل إدارة.

وانبرى بايدن لذلك على الفور، وقال سفير إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في واشنطن بسرور إنه على تواصل شبه يومي، رغم أنه افتراضي، مع الإدارة.

فيما قال بلينكن في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة مازحا إن وزارة الخارجية محظوظة لأنها مدرجة على "برنامج العائلات" للفواتير الهاتفية.

ومسؤولو إدارة بايدن "عكفوا على تمضية السنوات القليلة الماضية في التطلع نحو فرصة لتعزيز تحالفات، لذا أعتقد أنها مساع منسقة"، بحسب زاكاري هوسفورد من مؤسسة "جيرمان مارشال فاند" للابحاث في الولايات المتحدة.

وستكون مساعي بايدن موضع ترحيب من القادة الذين "اعتقدوا أن الرئيس ترامب نظر إلى التحالفات بشكل شبه حصري، من منظار المبادلات التجارية"، بحسب هوسفورد.

لكن تجربة الرئيس السابق باراك اوباما تكشف عدم مبالغة في تقدير التحالفات.

وكان أوباما يحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور الأوروبي، لكنه خاض خلافات حامية وإن كانت مهذبة، مع قادة حلفاء حول مسائل من بينها التجارة والسياسات المالية والإنفاق الدفاعي والحربين الشرستين في ليبيا وسوريا.

ويتوقع هوسفورد أن ينسق بايدن بياناته مع حلفاء لكنه قال إن الإدارة ستشجع أيضا على تنسيق الجهود، مثل فرض العقوبات على منتهكي حقوق الانسان.

وقال "يمكن أن نحقق تأثيرا أكبر بكثير، ليس فقط بصورة رمزية، لكن في حالات يحتفظ فيه المسؤولون بالأموال في الخارج".

وأضاف "هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينبغي القيام به لأن التحالفات وسيلة لتحقيق هدف، وليست هدفا بحد ذاته".

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على أبرز القرارات التي اعتمدها «الأعلى للجامعات» اليوم

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»