وفد سياحى تشيكى يشيد بخدمات مطار الغردقة: سننقل التجربة لأصدقائنا

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفدًا سياحيًا من التشيك خلال إنهائهم إجراءات السفر ومغادرتهم إلى مدينة براغ، في أثناء تفقد المسئولين صالة السفر بمطار الغردقة الدولي.وأشاد الوفد السياحي بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالمطار وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، من خلال إنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر من قبل العاملين بالمطار.كما أعرب الوفد عن سعادته بقضاء إجازة ممتعة بمدينة الغردقة وامتنانهم بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم بداية من وصولهم وحتى مغادرتهم، وعن سعادتهم بقضاء إجازتهم بمصر واستمتاعهم بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة، كما أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمطار وبالفندق الذي أقاموا به، مشيرين إلى أنهم سينقلون تجربتهم إلى عائلاتهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارة مصر.