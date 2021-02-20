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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع تصريف مياه الأمطار ويصرف مكافآت للعمال

السبت 20/فبراير/2021 - 02:24 م
رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة
مصطفى عبدالله
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قام اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالمرور على جميع عمال النظافة بالمنطقة الشرقية لمتابعة رفع وتصريف مياه الأمطار في شوارع عبدالرزاق السنهوري ومكرم عبيد والطيران والنصر أمام المنصة والاستاد البحري والخليفة المأمون وميدان المحكمة وجسر السويس والألف مسكن ومصر الجديدة.

وقام رئيس هيئة النظافة بتوزيع عصائر على جميع العاملين، مما ساهم في رفع الروح المعنوية لهم لتواجد رئيس الهيئة معهم أثناء الأمطار.

وكلف "الشرشابي" بصرف مكافاة للعاملين يتم توزيعها بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للنظافة ومستشار رئيس الهيئة للنظافة.

رافق رئيس هيئة النظافة في جولته مستشار رئيس الهيئة للنظافة والعلاقات العامة ومدير المخازن ومدير المنطقة الشرقية ورؤساء الأفرع بالمنطقة الشرقية.

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