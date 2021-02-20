صحة الشرقية: الكشف على 1184 مريضًا بالقافلة الطبية بقرية النوافعة

أعلن الدكتور هشام مسعود، محافظ الشرقية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية النوافعة بمركز ومدينة فاقوس، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١١٨٤ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالتين تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وأهمية متابعة الحمل الأم والجنين.وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.