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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أفراح متضرري العقار المائل بالشقق الجديدة: «السيسي نصفنا» (فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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«عاش السيسي ربنا ينصره.. تحيا مصر».. كلمات وهتافات من متضرري العقار المائل بمنطقة كوم الشقافة بنطاق حي غرب، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليمهم شقق سكنية جديدة بمدينة «بشاير الخير3» بمنطقة القباري.

فرحة عارمة علت الوجوه وانطلقت الزغاريد داخل مدرسة كرموز الابتدائية، بعد وصول السيارات لنقل الأهالي إلى الشقق الجديدة المجهزة بمدينة بشاير الخير بالقباري.

«ربنا يكرمه زي ما كرمنا»، بتلك العبارة بدأت الحاجة نعمة إسماعيل، من أهالي العقار المائل، حديثها معربة عن فرحتها بالانتقال إلى الشقة الجديدة، متابعة، «كنا مستنين قرار الرئيس، وقف جنبنا وساعدنا، ربنا يكرمه وينصره على أعداءه».

وأضافت، إنها تقطن في العقار المائل، هي وابنتها والتضرر كان على الأسرة بأكملها، مشيرة إلى أنها عند إبلاغ المحافظ لهم أمس بالخبر كان بمثابة رجوع الروح لهم مرة أخرى.

وقال عبد الله خميس لـ«الدستور»، إنه كان يقطن بالعقار المائل هو وشقيقته ووالديه، وكانوا جميعًا ينتظرون هذا القرار الذي أحياهم مرة أخرى، بعد أن أصبحوا دون مسكن بين يوم وليلة.

وأشار إلأى أنهم أقاموا في المدرسة، وكانوا ينتظرون على أمل تعويضنا بمسكن آخر، حتى أخبروهم بالانتقال لشقق مجهزة وكاملة بالأثاث والأجهزة.

وتوجهت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي إلى مدرسة كرموز الابتدائية، مقر إيواء الأهالي المتضررين، للانتقال مع الأهالي بالسيارات الخاصة بالمحافظة إلى مقر الشقق السكنية بمدينة «بشاير الخير3».

وقالت شعبان لـ« الدستور» إن الأهالي يشعرون بفرحة كبيرة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي زفه إلى الأهالي أمس.

وانتقل الأهالي المتضررين من العقار المائل بمنطقة كوم الشقافة بكرموز غرب الإسكندرية، إلى مدينة بشاير الخير3 بمنطقة القباري، بالأتوبيسات والسيارات الخاصة التي وفرتها محافظة الإسكندرية لنقل الأهالي إلى الوحدات السكنية الجديدة.

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