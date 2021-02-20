رئيس وزراء باكستان يبدأ زيارة رسمية لسريلانكا لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية

يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة رسمية لدولة سريلانكا يوم الثلاثاء المقبل، تلبية للدعوة التي تلقاها من نظيره السريلانكي ماهيندا راجاباكاسا.وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، اليوم السبت، أنه سيرافق عمران خان خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، وسيعقد خلال تواجده في سريلانكا اجتماعات مع الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، ورئيس الوزراء ماهيندا راجاباكاسا.وأضافت أن المحادثات على مستوى الوفود ستركز على جميع مجالات التعاون بين البلدين، بما فيها التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والدفاع والأمن والثقافة والسياحة، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.