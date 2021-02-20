«الكاظمي» يوجه بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الكاظمي أجرى صباح اليوم جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها أمانة بغداد، وتتضمن أعمال إكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، التي تتزامن مع إجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تأثير الأعمال على السير في الأيام الطبيعية.وأضاف أن الكاظمي أجرى، بمرافقة أمين بغداد علاء معن، جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، ووجّه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أن "الكاظمي التقى، خلال جولته التفقدية، عددا من الضباط وعناصر القوات الأمنية، وأثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الأمنية التي تعمل على تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".