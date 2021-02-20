«وضع له السم في الجاتوه».. شاب يقتل صديقه بسبب 500 جنيه بالإسماعيلية

استدعت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، عاملا بأحد المقاهي الشعبية، والشاهد الوحيد، في واقعة مقتل شاب على يد صديقه، بعد دس السم له داخل قطعة جاتوه.وكشفت مصادر، سبب ارتكاب الجريمة، وهو نشوب خلافات مادية بين الطرفين، ومطالبة المجني عليه الجاني بتسديد مبلغ مالي قدره 500 جنيه، سبق وأقرضها له، دون ان يستعيده، وقيام الجاني بالتهرب منه اكثر من مرة، الي ان اتفق معه علي اللقاء باحد المقاهي الشعبية، بادعاء تسديد الدين، ولكنه قام بدس السم له بقطعة جاتوه، كان قد احضرها له، بحجة التصالح.لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بتناوله قطعة حلوى مسمومة بالإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعى " س. م. س" 30 عامًا، عامل في الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه.وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له داخل قطعة من الجاتوه.وقالت مصادر أمنية، إن فريقًا من البحث الجنائي بمباحث قسم ثالث، توصل لهوية الجاني، وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد فشل محاولة اختبائه.