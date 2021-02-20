رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وضع له السم في الجاتوه».. شاب يقتل صديقه بسبب 500 جنيه بالإسماعيلية

السبت 20/فبراير/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
طباعة
استدعت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، عاملا بأحد المقاهي الشعبية، والشاهد الوحيد، في واقعة مقتل شاب على يد صديقه، بعد دس السم له داخل قطعة جاتوه.

وكشفت مصادر، سبب ارتكاب الجريمة، وهو نشوب خلافات مادية بين الطرفين، ومطالبة المجني عليه الجاني بتسديد مبلغ مالي قدره 500 جنيه، سبق وأقرضها له، دون ان يستعيده، وقيام الجاني بالتهرب منه اكثر من مرة، الي ان اتفق معه علي اللقاء باحد المقاهي الشعبية، بادعاء تسديد الدين، ولكنه قام بدس السم له بقطعة جاتوه، كان قد احضرها له، بحجة التصالح.

لفظ شاب ثلاثيني أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بتناوله قطعة حلوى مسمومة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعى " س. م. س" 30 عامًا، عامل في الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه.

وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له داخل قطعة من الجاتوه.

وقالت مصادر أمنية، إن فريقًا من البحث الجنائي بمباحث قسم ثالث، توصل لهوية الجاني، وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد فشل محاولة اختبائه.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على أبرز القرارات التي اعتمدها «الأعلى للجامعات» اليوم

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»