سولاف درويش: «2 كفاية» يقضى على المفاهيم الخاطئة للزيادة السكانية

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جهود الدولة في تنفيذ مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أنه يعتبر هذا المشروع ضمن التدخلات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق مشروعات التنمية الدولة.وأوضحت "درويش"، في بيان، أن أزمة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، حيث أثبتت فشل الكثير من الحكومات في القضاء عليها، ولكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما منذ أن تولي مقاليد الحكم للقضاء عليها، حتي يشعر المواطن بالتنمية الحقيقية.وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.