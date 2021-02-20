سقط أمام المنصة.. وفاة مسن داخل محكمة فى الأقصر

لفظ مسن، أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، بعد إصابته بضيق تنفس وسقوطه داخل محكمة الأقصر.تلقت غرفة النجدة بمحافظة الأقصر إخطارًا من أمن محكمة الأقصر، يفيد بإصابة مواطن يتعدى الـ(70 عامًا) بضيق تنفس، وذلك خلال تواجده داخل المحكمة لحضور جلسة جنح كان قد قدمها للمحكمة فى إحدى القضايا الخاصة به، وسقط أرضًا قبل بدء جلسته، وذلك أسفل منصة المحكمة.وتم على الفور استدعاء رجال الإسعاف لنقله لمستشفى الأقصر العام لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، ولكنه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.