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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 02:11 م
وزير النقل ومحافظ
وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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بدأ الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ اسيوط، جولة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالوجه القبلي، حيث استقل الوزير قطار رقم 980 من القاهرة حتى ديروط، ودار حوار مع عدد من الركاب حول مستوى الخدمة.

وأشاد الركاب بالتقدم الكبير في مستوى الخدمة وبالتطور الكبير في منظومة السكة الحديد والذي اصبح المواطن يشهده على أرض الواقع واكد لهم الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق على مدار الساعة للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها.

وفي ديروط كان في استقبال وزير النقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، حيث تم تفقد المحطة ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة والتي تشمل تطوير وتطويل الأرصفة لتسمح باستقبال أطول قطار سكة حديد بالإضافة إلى تطوير مبنى وكباري المشاة بها.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير ومحافظ أسيوط افتتاح ودخول برج إشارات ديروط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "بنى سويف- أسيوط" بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL، حيث أزاح لوحة الافتتاح عدد من اعضاء مجلس النواب بالقوصية وديروط ومنفلوط.

واستمع الوزير وبحضور محافظ أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد وعدد من اعضاء مجلس النواب الى شرح تفصيلي حول اهمية المشروع الذي يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 73 % حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 8 ابراج علي التوازي بمراحل متفاوته وبرج ديروط باسيوط هو سابع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى - مطاى) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ديروط باسيوط يتحكم في 66 سيمافور ضوئي وعدد 8 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 16 موتور تحويلة وعدد 119 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى وديروط بطول 22 كم لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 95 كم.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع تحديث نظم الإشارات على هذا الخط خاصة مع اهمية المشروع في استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

كما أوضح الوزير أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

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