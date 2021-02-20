«لو موريسيان»: الهند تقرض موريشيوس 100 مليون دولار للأمن

ذكرت صحيفة "لو موريسيان" أن حكومة الهند ستقدم لموريشيوس خط ائتمان بقيمة مئة مليون دولار، ومنحة بقيمة خمسة ملايين دولار، حتى يتسنى للبلاد الحصول على نظام رادار جديد وطائرات ومروحيات وقارب تدخل سريع، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، عن الصحيفة قولها إن المعدات ستعزز إمكانيات الشرطة وخفر السواحل في حماية المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة الجزيرة بالمحيط الهندي من عمليات الصيد غير الشرعية والإتجار في المخدرات.ومن المقرر أيضا أن تمنح اليابان موريشيوس قرضا بقيمة 30 مليار ين (285 مليون دولار) لدعم ميزانيتها، بحسب ما ذكرته صحيفة" ويك اند" التي تصدر في بورت لويس، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها.وسوف يتم الانتهاء من منح قيمة القرض بحلول نهاية الشهر الجاري.ومن المقرر أن تحصل موريشيوس أيضا على منحة بقيمة 600 مليون ين لتمويل شراء معدات من أجل الأمن البحري.