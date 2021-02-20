«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: «حياة كريمة» قضت على عزلة التجمعات الريفية

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البداية للمرحلة الثانية من المبادرة ولتحقيق التنمية المستدامة للمصريين بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث بلغت الاعتمادات المستهدفة لها ضمن خطة العام الماليين 2020-، 2021- نحو 9.59 مليار جنيه لاستهدفها في تنمية 375 تجمعًا ريفيًا بـ14 محافظة معظمها فى صعيد مصر، وتضم محافظات وسط وجنوب الصعيد لتنمية 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية التى سيتم تنفيذ 1592 مشروعًا فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين وعلى راسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة، فضلا عن خلق فرص عمل..وأعلن «السيد» فى تصريحات لـ«الدستور» أن مخطط المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " سينتهي فى كافة القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية 2023-2024، لافتًا أن الدولة تسعى من خلال المبادرة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأفقر وتوفير الخدمات الأساسية به ودعم الفئات الأولي بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة لـ2030.وأشار إلى أن حرصت الدولة على ترشيد الانفاق وتوجية الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر أولوية وراعت المبادرة قواعدة الاستهدافة عند التطبيق بحيث تصل الخدمات إلي مستحقيها فعليًا ومنع الازدواجية وضمان استدامة الخدمات ومن ثم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر وتحديد قائمة بأفقر1000قرية مرتبة تنازليًا حسب نسبة الفقراء بكل قرية وتركيز العمل فى المراحل الاولي من المبادرة على القري الأعلي يلافى نسب الفقر فتم اختيار 143 قرية فى المرحلة وترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%.وكشف رئيس مركز الدراسات الاستيراتيجية، أن المبادرة نجحت فى القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال أضاف 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقري المستهدفة، فضلاعن النقلة التى شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة فى القري المستهدفة وتركيب 5884 سقفًا للمنازل ويستهدف الوصول إلي 8385 سقفًا ورفع كفاءة 4350 منزلًا من إجمالي 7296 منزلًا مستهدفًا.