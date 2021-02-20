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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحياء مدينة نصر تشن حملة مكبرة على الكافيهات والورش المخالفة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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شنت أحياء مدينة نصر حملات على الكافيهات والورش المخالفة لقرارت مجلس الوزارء، وأسفرت الحملات عن غلق عدد من المحال والورش المخالفة.

وتابع العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المحلات غلق وتشميع سنتر تعليمى بالعقار 5 شارع سامى عبدالرازق متفرع من حسنين هيكل وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتم رفع ومصادرة الشيش بكافيه زعامة بالعقار 10 عمارات رابعه الاستثمارى وتم تحرير محضر لهم

وتم رفع ومصادره الشيش بكافية الريس بالعقار 3 عمارات رابعه الاستثمارى، وجاري متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بباقي الكافيهات

كما تم رفع إشغالات المحلات والباعة جائلين بشارع عباس العقاد.

وأغلقت أجهزة حي شرق مدينة نصر مخزن كاوتش وقطع غيار سيارات داخل غرفة كهرباء بعمارات المروة رقم ٢ وتم الإخلاء الفوري.

وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي أعمال تسليك وتطهير خط الصرف الصحي أمام سنترال 4 امتداد أبو داوود الظاهري
وأعمال تركيب عدد 4 أغطية وبراويز أمام سنترال 4 امتداد أبو داوود الظاهري.

كما قام حي شرق مدينة نصر بمتابعة شفط مياه الأمطار من شوارع حي شرق مدينة نصر مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس ومطلع كوبري حديقة الطفل مع مكرم عبيد وباقي شوارع حي شرق مدينة نصر.

وفي حي غرب مدينة نصر قامت الاجهزه التنفيذيه بالحي وبتوجيهات رئيس الحي بحمله مكبره بالتنسيق مع شرطه المرافق وقسم شرطه مدينه نصر ثان لغلق المحلات المخالفه بمساكن صف الضباط وعزبة العرب.

وتنفيذا للقانون قامت الأجهزة التنفيذية بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة مدينه نصر ثان حيث تم غلق المحلات والمقاهي المخالفه لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشارع ابو حنيفة واللواء صالح حرب وشارع الفضل بن ربيعه وشارع الخليفه الظافر وعزبة العرب وتم مصادره الشيشه من تلك المقاهى وايداعها بمخزن الحى.

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