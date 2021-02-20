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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعدام شنقًا لشاب بالشرقية اغتصب سيدة وصورها وابتزها

السبت 20/فبراير/2021 - 02:47 م
محكمة
محكمة
سارة الوردانى
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صدقت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، على قرار مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لمتهم باغتصاب سيدة وتصويرها، بقرية بني شبل بمركز الزقازيق.

البداية فى العام الماضى، حين ورد لمركز شرطة الزقازيق بلاغ من زوج «أ. م. د» 18 عاما مقيمة بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق بقيام 3 أشخاص باختطافها واغتصابها وهتك عرضها، وتبين أنهم كل من «رامي. ج. أ» 27 عاما عامل و«أحمد. أ. ع. أ» 19 عاما و«أحمد. ع ع»، جميعهم مقيمون بقرية بني شبل، حيث قام المتهم الأول بخطفها بالتحايل عليها واستدراجها لإحدى المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهمان الثاني والثالث بهتك عرضها وتهديدها وابتزازها.

وقام المتهم الثاني بمحادثة المجني عليها هاتفيًا وتهديدها بإفشاء صور خاصة بها، وإطلاع زوجها عليها وطلب منها مقابلتهما في مكان بعيد، وخوفا منه توجهت لمقابلته وحضر المتهم الثالث فقاما بالاعتداء عليها، وقام المتهم الأول بالتقاط صور خلسة حال قيام الثاني والثالث بالاعتداء عليها، وفي اليوم التالي قام المتهم الأول بمحادثتها هاتفيًا، وهددها بالصور، وطلب مقابلتها، وعندما توجهت طلب منها استقلال «توك توك» برفقته واقتادها إلى مكان بعيد، واعتدى عليها واغتصبها.

وبتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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