الهند: القبض على إرهابيين اثنين بإقليم «كشمير»

تمكنت قوات الأمن الهندية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين واستولت على أدلة إدانة بحوزتهما بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.وذكرت الشرطة- وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت- "بناء على معلومات استخباراتية محددة، تمت إقامة نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة (بانديبورا) وجرى إلقاء القبض على الإرهابيين اللذين كانا على صلة بجماعة (لشكر طيبة) المحظورة وتم التعرف على هويتهما وأنهما من سكان المقاطعة".ووفقًا لسجلات الشرطة، فإن الإرهابيين كانا متورطين في توفير مأوى ولوجستيات وأمور أخرى من أشكال الدعم للإرهابيين الموجودين بالمنطقة.