بولندا تدرس تشديد قواعد الدخول بالنسبة للقادمين من التشيك وسلوفاكيا

تدرس بولندا تشديد قواعد الدخول إلى أراضيها بالنسبة للقادمين من التشيك وسلوفاكيا بسبب جائحة كورونا.وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي"، أعلن وزير الصحة البولندي أدام نيدتسلسكي، اليوم السبت، صدور قرار بهذا الشأن الأسبوع الجاري.وأضاف أن الحدود يمكن أن تبقى مفتوحة بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون نتيجة اختبار تثبت حالتهم الصحية، لكنه قال إن هذا الأمر يمكن أن يتغير تبعا لتطور الجائحة.وتوقع "نيدتسلسكي" أن موجة كورونا الراهنة ستصل إلى ذروتها في بولندا في مارس أو أبريل المقبلين.وتقضي القواعد الحالية بإلزام القادمين إلى بولندا على متن وسائل النقل العام، مثل الحافلات أو القطارات، بالخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام.ويُسْتَثْنَى من هذا الإلزام القادمون بمفردهم والعمال المتنقلون بشكل منتظم.ويسري هذا الاستثناء أيضًا على الأفراد الذين يحملون نتيجة سلبية لاختبار حديث لكورونا أو الذين يثبتون أنهم حصلوا على تطعيم كورونا.يذكر أن العديد من المستشفيات في التشيك وسلوفاكيا وصلت إلى حدود طاقتها القصوى في العمل بسبب فيروس كورونا، إذ وصل معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في 14 يوما إلى 968 حالة في التشيك، وهو أعلى معدل من نوعه في دول الاتحاد الأوروبي.ووصل هذا المعدل في بولندا إلى 206 حالات غير أن عدد الاختبارات في البلاد أقل كثيرًا.