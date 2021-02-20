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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: قرار تدوين تحقيقات النيابة إلكترونيًا يدعم العدالة الناجزة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:11 م
أيمن أبو العلا،
أيمن أبو العلا،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار تدوين تحقيقات النيابة إلكترونيًا يمثل نقلة نوعية، ويدعم الفكر الخاص بالسرعة في التقاضي والعدالة الناجزة.

وأضاف أبوالعلا، في بيان له اليوم: "سعدت كثيرًا بقرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بكتابة التحقيقات إلكترونيًا، بديلًا عن كتابتها يدويًا، للمرة الأولى في تاريخ النيابة، خاصة وأن القرار يأتي استمرارًا لتوجه النيابة العامة، والقيادة السياسية المصرية، نحو التحول الرقمي".

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن تلك الخطوة توفر الوقت والجهد، وتسهل مهمة النيابة في نظر مختلف القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة إنجاز العملية القضائية، وتوثيق وحفظ وأرشفة تلك التحقيقات إلكترونيًا.

وأوضح "أبو العلا" أن ملف التقاضي يثبت الآن بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من الإنجازات في التحول الرقمي، وبشكل خاص فيما يتعلق بتيسير عملية التقاضي، وميكنتها".

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