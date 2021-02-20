محمود فيصل يكتب: الأمن القومي بمفهوم استراتيجي(١) العشوائيات

كلما أردنا الحديث عن الأمن القومي يجب أن نشير إلى أن الأمن القومي هو قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون بين جميع أجهزتها ومؤسساتها وهو لا يقتصر على حدودها الداخلية بل كل ما يؤثر عليها خارج حدودهاوركائز الأمن القومي الأساسية هى (السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الصحة، الأمن).

وهنا نطرح سؤال هل تطوير العشوائيات هو فقط ارتقاء بحياة المواطنين وحق من حقوق الإنسان أم أنه له بعد آخر مؤثر على الأمن القومي على المدى القريب والبعيد؟؟

في إجابة هذا السؤال ربما ستكون المرة الأولى التى سيتم تناول خطورة العشوائيات من هذا الجانب، فالكثير منا لا يعلم أن العشوائيات الأكثر خطورة كانت ملاذا لمرتكبي الجرائم ومخبأ للإرهابيين وأرض خصبة للتلاعب بعقول أطفال وشباب متفاوتين الأعمار ليقوموا بالتخريب من أجل حفنة قليلة من الأموال فكيف نتوقع انتماء وولاء للوطن من طفلأ وشاب ليس لديه مقومات الحياة الاجتماعية السليمة من مسكن وملبس ومأكل فالكثير منا لا يعلم أن من قام بالحرق وقذف الملوتوف في أعقاب ثورة ٢٥ يناير أغلبهم أطفال من العشوائيات تم إعطاؤهم القليل من الأموال يقوموا في مقابلها بأي عمل أيا كان فهم لا يدركون ما يفعلون ولا يعلمون ما هى قيمة مايحرقون وهذا ما استغله أعداء الوطن سواء من الداخل أو الخارج بل يجب أن نكون أكثر صراحة ونواجه أنفسنا بشجاعة بأن العشوائيات كانت سبب رئيسي في تخالط الأنساب فالصدمة كانت شديدة بأن يكون بيننا من لا يدركون الفرق بين الأم والأخت والزوجة والعكس صحيح أيضا لقد كنا حقا في كارثة إنسانية تراكمت لعشرات السنين فقد أصبحت العشوائيات خطرا حقيقيا على السلام الإجتماعي وهذا يفسر اهتمام القيادة السياسية الشديد والعمل على قدم وساق لإنهاء العشوائيات الأكثر خطورة

والكل يعلم أن الأسرة تكون على رأس الأولويات وهذا يفسر أيضا إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون المساكن البديلة بها غرفة مستقلة للأب والأم والبنين والبنات وأذكر جيدا تأكيده على المسؤولين هذا الأمر لأنه يعلم جيدا مايتعرض له المجتمع المصري من خطورة هذا التخالط غير الآدمي .

إن تطوير العشوائيات وإزالة العشوائيات الأكثر خطورة ليس لتجميل مظهر مدينة أو لإعادة بناء الحجر بمظهر حضاري إنما هو إعادة بناء الانسان المصري واستثمار في مستقبل البشر فاختيار المحافظات التى بدأ بها بناء المساكن البديلة لم يكن عشوائيا أو هباء بل إن هذه المحافظات كادت أن تنفجر فيها المساكن العشوائية في وجه المجتمع المصري ككل ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل قامت الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني بالعمل على إعادة تأهيل سكان هذه المناطق ليستطيعوا أن يتواكبوا مع الحياة الجديدة التى يستحقونها ويدركوا أن لهم حقوق وعليهم واجبات مثل كل مواطن مصري فهم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري والأمن القومي الاجتماعي المصري.

إن العمل لإعادة بناء الدولة المصرية لتكون دولة قوية بدلا من أن كانت شبه دولة بالتوازي في جميع المحاور والمسارات كان يحتاج جرأة وشجاعة في اتخاذ القرارات وهو ما يجعلن االي ومن لزم أنفسنا أن نسلط الضوء على كل ما تم لاستعادة هوية شعب وبناء الإنسان المصري ليكون قادرا على مواجهة التحديات .