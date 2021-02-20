7922 إصابة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 7 آلاف و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري- في بيانها اليومي، حسبما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - أن إجمالي الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس وصل إلى مليون و566 ألفا و81 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و677 حالة في وضع حرج.وأضافت لاري أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 59 ألفا و409 حالات وفاة.وأشارت إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس تجاوز المليون و330 ألف متعاف حتى الآن، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات استندت إلى إجراء 10 ملايين و380 ألف شخص اختبارا للکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید- 19" في أنحاء إيران.