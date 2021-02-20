حبس عاطلين قتلا سائق تاكسى للاستيلاء على سيارته بالبحيرة

قرر المستشار أحمد محمد عتمان، رئيس نيابة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستدراج سائق تاكسي من محافظة الجيزة وقتله والاستيلاء على سيارته.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة سائق، 41 سنة، مقيم بالجيزة، بـ"حافة" مسقى مجاور لأرض زراعية بدائرة مركز أبوالمطامير، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عاطلين من أجل الاستيلاء على السيارة الخاصة بالمجني عليه.وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بإحدى العشش بقطعة أرض زراعية مجاورة لمسكنهما، والهاتف المحمول المستولى عليه، وأضافا بتخلصهما من أوراق السيارة بإلقائها في أحد المصارف المائية.