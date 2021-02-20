الأربعاء.. وائل كفورى ضيف أولى حلقات برنامج «أغانى من حياتى»

تبدأ شبكة mbc في عرض أولى حلقات البرنامج الجديد "أغاني من حياتي" الأربعاء المقبل.وتستضيف أولى حلقات البرنامج النجم اللبناني وائل كفوري الذي انتهى من تصوير الحلقة الأسبوع الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.البرنامج كان يحمل في البداية اسم "ملهى ميشال فاضل" وهو الموسيقار الخاص بحلقات البرنامج، ولكن تم تغييره ليتوافق وطبيعة الفكرة التي يقدمها للجمهور."أغاني من حياتي "مكون من 8 حلقات وتعرض حلقة أسبوعيًا، وتضم كل حلقة نجمًا أو نجمة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي.ويشارك في البرنامج عدد من نجوم ونجمات الغناء في مصر والعالم العربي ومنهم نوال الزغبي ويارا وأصالة نصري وإليسا وشيرين عبدالوهاب.