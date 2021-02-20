حي شبرا بالقاهرة يراقب عمل محطات الوقود والمخابز والمحال التجارية

واصلت أجهزة حي شبرا بالقاهرة إجراء الأعمال الرقابية للمحال ومحطات الوقود والمخابز فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزي، نائبه للمنطقة الشمالية.وقام محمد عبد الوهاب محمد، رئيس حي شبرا، بالمرور على محطات البنزين للاطمئنان على توفير المواد البترولية بالمحطات ومراجعة الأجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أيضا المخابز البلدية لضبط منظومة العيش ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش.كما قام عبد الوهاب بالمرور على المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت ومراقبة أسعار السلع الغذائية ومحاربة السوق السوداء ومراجعة الإجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.