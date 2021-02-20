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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة روسية ترفض طعن «نافالنى» على قرار سجنه

السبت 20/فبراير/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
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رفضت محكمة بالعاصمة الروسية "موسكو"، الطعن الذي قدمه الناشط المعارض أليكسي نافالني، على حكم سجنه بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة 3 أعوام و5 أشهر الصادرة بحقه أواخر عام 2014 في قضية اختلاس.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن محكمة منطقة بابوشكينسكي في موسكو، رفضت طلب محامي نافالني الإفراج عنه تلبية لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي سبق أن وصفته الخارجية الروسية بـ"المخالف للقانونين الدولي والمحلي".

وأقرت المحكمة بقانونية حكم السجن الصادر بحق نافالني في الثاني من فبراير عن محكمة سيمونوفسكي في موسكو، وقررت المحكمة تقليص الفترة التي سيقضيها نافالني وراء القضبان بالعام و5 أشهر.. (أي الفترة التي أمضاها نافالني قيد الحبس المنزلي من ديسمبر 2014 حتى فبراير 2015)، لتبلغ الفترة الإجمالية الفعلية لسجنه قرابة عامين و5 أشهر.

وعقدت جلسة اليوم بحضور دبلوماسيين من تسع دول أوروبية.

واعتقل نافالني أوائل يناير الماضي فور عودته إلى روسيا من ألمانيا.


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