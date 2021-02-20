النيابة تأمر بسرعة ضبط سائق النقل المتسبب في حادث أتوبيس السويس

باشرت نيابة السويس التحقيق في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق محور 30 يونيو، ما أدى لمصرع 9 وإصابة 6، ضمن ركاب الأوتوبيس المتجه من شرم الشيخ إلى البحيرة.وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار سائق النقل، وصرحت بدفن جثامين 9 متوفين وتسليمهم لأسرهم.وكان المستشار أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين شكل فريقا للتحقيق في الحادث ضم محمد سليم ومحمد سمير وكيلي النائب، وانتقل فريق النيابة لموقع الحادث لمعاينة الأتوبيس والسيارة النقل للوقوف على كيفية وقوع الحادث.وكشفت المعاينة أن سيارة نقل ومقطورة محملة بمواد محجرية كانت متوقفة يسار طريق محور 30 يونيو المتفرع من طريق نفق الشهيد أحمد حمدي– القاهرة، بسبب عطل، وأشعل السائق النار في إطار سيارة على مسافة خلف الشاحنة لتنبيه قائدي السيارات، إلا أن ذلك سائق الأتوبيس اصطدم به من الخلف بقوة.ونتيجة للسرعة وقوة الاصطدام تهشم الجانب الأيسر من الاتوبيس، وتطايرت المقاعد الخلفية ومتعلقات الركاب مسافة تجاوزت 50 متر من موقع الاصطدام وتحولت جثامين 6 ركاب إلى أشلاء.واستخدم رجال الدفاع المدني قواطع ومقصات كبيرة لإزالة أجزاء من هيكل الاتوبيس، ليتمكنوت من إخراج جثامين المتوفين وأشلاء بعضهم.وكان مستشفى السويس العام، قد استقبل فجر اليوم، 6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس ميني باص بسيارة نقل والذي وقع بطريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو، أسفر عن مصرع 9 آخرين من ركاب الأتوبيس.وجاء بمحضر المستشفى أن جميع المصابين من محافظة البحيرة، وكانوا يستقلون مينى باص رحلات يحمل لوحات "8217 ط ي ر" تحرك من شرم الشيخ متجها إلى البحيرة.وورد بمحضر الشرطة أن المصابين بينهم 3 أشقاء هم يوسف السيد سعد 11 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه واشتباه بالارتجاج في المخ، وشقيقته خديجة 9 أعوام مصابة بكسر في الساق اليمني، وشقيقتهما هنا السيد سعد 9 شهور مصابة بكدمات وسحجات.وأصيب محمد السيد 10 أعوام بكدمات وجروح وما بعد الارتجاج، وأحمد صبحي أحمد 25 عام كسر بالساق وكسر بالفخذ الأيسر وكسر بالساق اليمني، والسيد عبده السيد 42 عام كسر بالساق اليسرى.