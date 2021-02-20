البترول: خطة زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تحقق مستهدفاتها

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا: "إن خطة الوزارة المتكاملة لزيادة أعداد وانتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود بمختلف المحافظات وعلى الطرق السريعة، تسير وفق ما هو مخطط لها وتحقق مستهدفاتها، مدعومة بتخطيط جيد وتكامل حكومي في إنهاء الإجراءات وتعاون وتنسيق واضح بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي".وأضاف الملا في تصريح، اليوم السبت، خلال افتتاح تطوير محطة الوقود المتكاملة "منار مصر للبترول- غازتك" بمنطقة الوايلي، أن انتشار المحطات تواكبه زيادة في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وكذلك في كميات مبيعات الغاز بالمحطات، وهو ما يؤكد النجاح الذي تحقق لهذا المشروع بفضل الزخم الذي أحدثته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، والتي وفرت ترويجًا ووعيًا جمعيًا لدى المواطنين شجعهم على الإقبال والاستفادة بتلك الخدمة الحضارية".وأشار إلى أن العمل على تنفيذ التكليف الرئاسي بمضاعفة عدد محطات ومنافذ تموين الغاز الطبيعي كوقود، رُوعي فيه التوزيع الجغرافي والسكاني والانتشار النوعي في المحافظات لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، في ظل استهداف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلية استثمارا للوفرة المحققة في الإنتاج والاحتياطي.وأوضح الملا أنه يصاحب تلك الزيادة تطوير ورفع كفاءة لمحطات التموين بالوقود، لافتا إلى أن المحطة التي تم افتتاحها اليوم هي إحدى المحطات التاريخية، وقد تم تطويرها برؤية مواكبة للمستقبل، حيث تقدم بعد التطوير خدمات التموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل والشحن الكهربائي وتموين ناقلات الغاز الطبيعي المضغوط لتغذية المنشآت الصناعية والتجارية.ومن جانبه، قال المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة "غازتك": "إن المحطة الجديدة نموذج للتعاون المستمر بين شركتي مصر للبترول وغازتك الممتد منذ عام 1997، والتكامل والوعي الذي تدير به وزارة البترول منظومة توفير وتداول الوقود بمصر".وأشار إلى أن خدمة الغاز الطبيعي كوقود بالمحطة تبلغ طاقتها التشغيلية 750 مترا مكعبا في الساعة بطاقة تموين حوالي 750 سيارة بالغاز الطبيعي يوميًا، وأنها تتميز باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحات في منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان، حيث إن كل مكونات الموزع يتم وضعها بغرف التحكم بعيدة عن منطقة الشحن، كما أنها تشتمل على مركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي بطاقة تحويل حوالي 10 سيارات يوميا، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأطقم التحويل التي تناسب مختلف أنواع السيارات الحديثة.ومن جهته، أوضح المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول أن المحطة المتكاملة المقامة على مساحة 2500 متر تقدم خدمات التموين بالوقود السائل، وأن سعتها التخزينية حوالي 70 ألف لتر بنزين مختلف الأنواع، كما تقدم خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود، بالإضافة إلى الشحن الكهربائي ومركز خدمة صيانة السيارات.ولفت إلى أن المحطة تقدم العديد من الخدمات اللازمة لقائدي السيارات والجمهور، وبها منفذ يقدم خدمات بيع الزيوت والمنظفات التي تنتجها مصانع الكيماويات التابعة لمصر للبترول، والتي أسهمت بالتكامل مع شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية في توفير جانب كبير من متطلبات السوق المحلية، مما أدى إلى إحداث توازن واضح بسوق المنظفات والمطهرات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.