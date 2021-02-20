«التعليم» ترسل جداول امتحانات «أولى وتانية ثانوي» للمديريات (صور)

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية.وأعلنت الوزارة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس المقبل.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسلمها جهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.وتُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.