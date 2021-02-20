«هندسة طنطا» تعلن عن مجموعة من البرامج التدريبية المجانية والمتخصصة

أعلنت كلية الهندسة جامعة طنطا، اليوم السبت، عن بدء عقد مجموعة من البرامج التدريبية المجانية والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، للتدريب على كيفية الاستفادة من تشغيل نظام إدارة التعلم وإنتاج المقررات الالكترونية ذاتيا.وأشارت الكلية، أن المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة من المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، ومكتب اليونسكو الاإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة واللجنة الوطنية لليونسكو، لافته أنه سيتم عقد البرامج التدريبية عن بعد نظرا للإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا باستخدام برنامج Microsoft Teams، والحضور بأسبقية تسجيل البيانات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، نظرًا لمحدودية الأعداد المتاح تدريبها من خلال البروتوكول.جدير بالذكر، أن هذا يأتى في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المركز القومي للتعلم الإلكتروني بمركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومكتب اليونسكو الاقليمى للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة، واللجنة الوطنية لليونسكو.