رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مياه أسيوط» تطلق حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة

السبت 20/فبراير/2021 - 01:46 م
المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح
محمد إبراهيم
طباعة
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، حملة للتوعية بمخاطر محطات التنقية الأهلية والتى تعتمد على سحب المياه من أحد الآبار الارتوازى أو إحدى الترع بغرض بيعها للمواطنين، دون مراعاة الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، في بيان للقابضة، أنه طبقًا للقانون المصرى لتنظيم مياه الشرب فى مادته رقم (24)، تنص "على حظر إنشاء أو تشغيل أو إدارة أى مرفق مياه وصرف صحى بغير ترخيص يصدر من جهاز تنظيم مياه الشرب وعدم قيام أى منشأة صناعية بإنتاج مياه الشرب مرشحة– مياه النيل- بغرض البيع دون رقابة من وزارة الصحة لأنها الجهة المعنية بمراقبة مواصفات المياه التى تضخ للمواطنين".

وأضاف أن فكرة المحطات الأهلية بدأت من خلال الجمعيات الأهلية والخيرية فى الأماكن النائية، ولم يكن هدفها الربح، ولكن فى الفترة الحالية أصبحت وسيلة للتكسب واستغلال المواطنين، فضلًا عن أن القائمين بهذه المحطات غير مؤهلين أو حاصلين على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.

وأوضح أن الحملة إلى أطلقتها الشركة تستهدف منطقة ديروط لتوعية المواطنين بمخاطر الاعتماد على مثل هذا المياه غير المعالجة كيميائيًا وبكترولوجيًا والتى لم يضاف إليها أى مواد كيميائية للتنقية (شبه – كلور) والتى تؤثر بالسلب على جودة المياه المنتجة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020