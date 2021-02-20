2461 إصابة بكورونا فى ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، ألفين و461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية عن مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله، قوله إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 280 ألفًا و272 إصابة مؤكدة، من بينها 34 ألفًا و468 حالة نشطة.وأضاف المسئول الماليزي أنه تم كذلك تسجيل 8 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في ماليزيا إلى ألف و51 حالة وفاة.