تفاصيل القافلة التموينية 239 لشمال سيناء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الدفع بالقافلة التموينية رقم 239 لمحافظة لشمال سيناء، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية، ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة، ليكفي بين شهرين إلى 4 أشهر.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغ نحو 11 سيارة، ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلة التموينية رقم 239 لشمال سيناء تضمنت ضخ 108 أطنان سكر و50 طن أرز تمويني معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات، و5 آلاف كرتونة جبنة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 90 يوما والزيت التمويني يكفي 120 يوما.