حي حلوان يشفط المياه ويصادر عددا من الشيش بمقاهي مخالفة

قام حي حلوان والأجهزة المعنية باستمرار أعمال تطهير وشفط المياه بشارع امتداد حفني أبوجبل، وأيضا تسوية وتطهير ونظافة إحدى جنبات الشارع لتسهيل الحركة المرورية به.وقام الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية بشن حملات لرفع إشغالات أمام المقاهي بنطاق الحي وأسفرت عن ضبط عدد ٦٨ من الشيش الممنوع تداولها بالمخالفة للإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.وبدء حي حلوان برفع كفاءة الإنارة بشارع الجامعة ابتداء من المزلقان حتى محطة عين حلوان وطريق المصانع ابتداء من المزلقان مرورا إلى كوبري عزبة زين وصولا إلى موقف ١٥ مايو، على أن يتم رفع كفاءة الإنارة بباقي المناطق طبقا للخطة الموضوعة.