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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء انتقال متضرري العقار المائل بالإسكندرية لـ « بشاير الخير» ( فيديو)

السبت 20/فبراير/2021 - 01:44 م
متضرري العقار المائل
متضرري العقار المائل بالإسكندرية
هبه عويضه
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بدأ السكان المتضررين من عقار كوم الشقافة المائل بغرب الإسكندرية، الانتقال إلى الشقق السكنية الجديدة بمدينة "بشاير الخير3"، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم شقق سكنية لـ 8 أسر بالعقار، وسط حالة من الابتهاج والفرحة.

وتوجهت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي إلى مدرسة كرموز الابتدائية، مقر إيواء الأهالي المتضررين، لانتقال مع الأهالي بالسيارات الخاصة بالمحافظة إلى مقر الشقق السكنية بمدينة "بشاير الخير3".

ومن جانبها قالت المهندسة سحر شعبان رئيس الحى ل« الدستور» إن الأهالي يشعرون بفرحة كبيرة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي زفه إلى الأهالي امس.

واضافت أنه سوف يتم الانتقال إلى الشقق السكنية بعد قليل، حيث يتسلم الأهالي شقق كاملة مكونة بالأجهزة والأثاث، مشيرة إلى أن الأزمة التي تعرض لها الأهالي هى أزمة يتعرض لها عدد كبير من العقارات بسبب البناء المخالف.

وكان قد ألتقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، بأهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب. ليحمل لهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير ل8 أسر المتضررة.

وأوضح المحافظ أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس أعطي تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير لهم وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، مضبفًا أنه بدءا من اليوم سيتم نقل الأسر إلي شقق بشائر الخير.

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الإستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتًا أنه سبق وقد استجاب الرئيس إلي السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.

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