«الزراعة» تختتم ورش عمل حول كشف غش الألبان فى 10 محافظات

اختتم معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، المرحلة الأولى من ورش العمل بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الإسكندرية والدقهلية وأسوان.وقال بيان لوزارة الزراعة اليوم، إن ورش العمل أقيمت تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، حول كيفية كشف الغش فى الألبان، في إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربين، خاصة منتجى الألبان بناء على توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التلاحم المجتمعى والتواصل مع أفراد المجتمع لحل المشاكل الحقلية وزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية.وأشاد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، بنجاح تلك الحملة، مؤكدًا تنفيذ المرحلة الثانية فى باقى المحافظات وهى الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر بمعملية (شلاتين والغردقة) الأسبوع الجاري، نظرًا لأهمية الموضوع ورغبة الكثيرين في معرفة آفة الغش فى الألبان وطرق التغلب عليها، وفى ذات السياق ستتم تكملة الحملة بالدورة الجديد بعنوان الحصول على لبن صحى وآمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة فى شهر مارس القادم.