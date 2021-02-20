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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

السبت 20/فبراير/2021 - 01:41 م
راندا إسماعيل
راندا إسماعيل
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة الباب بمتحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل٬ افتتاح المعرض الشخصي للفنانة التشكيلية٬ رندا إسماعيل٬ والذي يقام تحت عنوان " تلك الايام "٬ ويستمر حتي السادس من شهر مارس القادم.

وقالت "إسماعيل" في تصريح خاص لــ"الدستور" أن المعرض يضم حوالي خمسون لوحة من أحجام مختلفة٬ وهو المعرض السابع لي.

مشيرة إلى أن عنوان المعرض "تلك الأيام" دلالة عن الأيام التي نعيشها من مخاوف وقلق وترقب ولكن لا ننسي أنها أيضا بمثابة نعمة مستترة من الله. هذا الوقت يعطينا الفرصة للتأمل للتفكير للرضا وللأمل بمستقبل أفضل. في هذا المعرض أقدم تجربة فنية جديدة أتمني أن تنال إعجاب جمهور متذوقي الفن التشكيلي.

يشار إلى أن "راندا إسماعيل" أقامت من قبل عددا من المعارض الخاصة من بينها: همس الريف بأتيليه القاهرة - مايو 2011. معرض عطر المكان بساقية عبد المنعم الصاوى - فبراير 2012. معرض كلما أقتربت بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا - نوفمبر 2015. معرض بر أمان بقاعة آرت كورنر للفن مايو 2018. معرض ضفاف سمراء بجاليري جرانت 2019.

اهتمت بدراسة صعيد مصر والنوبة ومشاهد نهر النيل وعمل دراسات مكثفة حولها ميدانيا٬ كما شاركت مع جمعية الهلال الأحمر فى النشاط الصيفى الفنى فى منطقة النهضة ( مساكن الزلزال ) وذلك للأطفال والشباب من سن ( 15: 18 سنة ) فى مكتبات الحى لتعليمهم حب الفن والرسم.

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افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

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