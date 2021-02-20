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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يحذر من خطورة فقدان السيطرة على استيعاب إصابات كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
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حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، من خطورة فقدان السيطرة على استيعاب أعداد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "الإصابات في تصاعد مستمر وبشكل سريع في الأيام الأخيرة، وتم تسجيل إصابات شديدة بين الأطفال والأعمار الشابة، وهذا يحدث لأول مرة، وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة، والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".

وأضافت أنه "آن الأوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين، ويتحتم الآن تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع أرجاء العراق"، مؤكدة أن "التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ومع انتشار هذه السلالة الجديدة يهدد بارتفاع سريع في معدل الإصابات خلال الأيام القادمة؛ مما يعرض المؤسسات الصحية إلى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الإصابات المتزايد مما يؤدي إلى زيادة الوفيات".

وشددت الوزارة على أن مؤسساتها كافة على أهبة الاستعداد لاستقبال وعلاج المرضى؛ حيث تم توفير الأسرّة الكافية، والمستلزمات الطبية المطلوبة.

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